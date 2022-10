Alvino: “La risposta di Mourinho su Kvara mi fa scattare un campanello d’allarme”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha commentato la dichiarazione del portoghese nel corso di Radio Goal:

"Se passa davanti a me, magari posso fargli lo sgambetto (ride, ndr)”. Così ha ironizzato Josè Mourinho in conferenza stampa in merito a come fermare Kvaratskhelia. Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha commentato la dichiarazione del portoghese nel corso di Radio Goal: “La risposta di Mourinho su Kvara mi fa scattare un campanello d’allarme perchè questo significa che fermeranno questo ragazzo o con le buone o con le cattive. Io tempo fortemente il possibile gioco duro della Roma. Io noto da qualche mese a questa parte che c’è una gestione dei cartellini gialli da parte degli arbitri un po’ allegra, spesso invece di tirarlo fuori il cartellino lo si tiene nel taschino. E soprattutto quando un giocatore come Kvaratskhelia punta l’avversario sistematicamente si becca un bel calcione. Io dico la verità, sono molto curioso alla luce della battuta di Mourinho di vedere come la Roma fermerà Kvara. Spero che domani Irrati faccia subito vedere i cartellini gialli ai calciatori della Roma”.