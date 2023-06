Alvino: “Le altre vendono ed hanno le pezze al sedere ma criticano il Napoli!”

Carlo Alvino parla del momento del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino parla del momento del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli altri stanno vendendo ma per diventare più forti. Il Milan perde Maldini e Massara ma sarà più forte, ogni cessione come Brahim e Tonali è “per essere più forti”. Il Napoli invece è accompagnato da una narrazione tossica e dal solito discorso del ridimensionamento anche se ad oggi non ha venduto e non ha bisogno di farlo. Gli altri hanno le pezze al sedere, devono vendere in un ruolo per comprare in un altro, ma vengono magnificati.