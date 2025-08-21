Cagliari, Mina: "Lukaku il più tosto da affrontare. Spero torni presto, mancherà"

vedi letture

"Lukaku". Yerry Mina non ha dubbi su quale attaccante sia stato più tosto da affrontare in campo. La punta del Napoli, ora ai box per infortunio resta un osso duro per qualsiasi difensore in campo. E proprio sul calciatore belga, il difensore del Cagliari ha così parlato nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Mi piace giocare contro di lui - ha sottolineato il centrale isolano - ogni volta è una battaglia. Spero torni presto".

Il debutto in campionato vedrà la formazione sarda scendere in campo contro la Fiorentina. Nei viola di Stefano Pioli ci sarà un giocatore che lui conosce molto bene avendolo avuto come compagno di squadra ai tempi dell'Everton, ovvero Moise Kean. E proprio sulla punta italiana ha commentato: "Ci ho giocato all’Everton - ha proseguito il giocatore del team allenato da Pisacane -. Forte e brava persona. Sarà una bella partita. Ma temo Dodò, scambieremo la maglia".