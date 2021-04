Alvino: "Le offese personali hanno fatto male al Napoli in termini di punti”

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “La critica a Gattuso, ai giocatori e al presidente è legittima, ma ancora una volta la critica nella nostra città si trasformata in maleducazione. Questo limite è stato superato e dico addirittura per il piacere di superarlo. Io non ci sto! Queste improvvise retromarce e il battersi il petto per chiedere scusa non le trovo giuste. In quel periodo quel tipo di offese ha fatto male al Napoli in termini di punti”.