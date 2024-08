Alvino: “Mercato? Nessuna ansia, siamo al 6 agosto! Mi rifaccio ad una frase di Conte…”

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret? Il mercato è imprevedibile e a volte ti porta dinanzi a strade che non pensavi di battere e che invece poi si aprono ed escono fuori dai cespugli improvvisamente. Conte il giorno della presentazione disse che a Napoli non c’è confusione e io mi rifaccio a questa frase.

Sono giorni in cui la preoccupazione da parte dei tifosi è lecita, il mercato è in una fase di stallo, però sentire e leggere che l’ansia va alimentata non è un esercizio al quale bisogna iscriversi. Io invece dico di stare molto tranquilli perchè Conte è il manifesto della chiarezza. Il manifesto del Napoli si svilupperà su un manifesto di chiarezza sempre più evidente tenuto conto che oggi siamo al 6 agosto, mancano ancora 3 settimane e possono succedere cose che al momento non sono neanche preventivabili”.