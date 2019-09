Alvino: "Mi aspetto tanti cambi col Lecce, ma il concetto è più ampio del semplice turnover"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del prossimo match contro il Lecce: "Mi aspetto un turnover importante, quei cambi che sono dettati dalla logica, è un concetto più ampio di un semplice turnover, il Napoli puiò cambiare interpreti senza snaturare l'idea di calcio di Ancelotti. Mi aspetto 6 cambi: Ospina in porta, Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra, Maksimovic, Elmas dal primo minuto, poi per me Milik gioca ma un punto interrogativo sul fatto che partirà dall'inizio".