Alvino: "Napoli disposto a lasciare Di Lorenzo in tribuna se non si trova una soluzione!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, esprimendosi così sul caso Di Lorenzo: "La sacralità del contratto non va neanche lontanamente messa in discussione. Di Lorenzo è un calciatore incedibile in quanto sotto contratto, la famosa frase post Empoli “siete tutti cedibili” nasce dal tifoso De Laurentiis dopo la delusione.

Non c’è alternativa, il giocatore rimane a Napoli: se non si dovesse trovare una soluzione il club azzurro potrebbe arrivare anche a mettere il giocatore in tribuna”, le parole del collega durante la trasmissione 'Radio Goal'.