Alvino: "Napoli modello da seguire. Ma ADL è solo in certe battaglie"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il modello Napoli dev’essere quello di riferimento del calcio italiano, De Laurentiis resta sempre solo in queste battaglie però. Lo scudetto lo ha vinto questa società in maniera talmente bella che resterà per sempre nella memoria del calcio italiano. Mi sarebbe piaciuto pensare che fossimo all’inizio di un ciclo, ma non sarà così per diverse ragioni anche se il Napoli in campionato continuerà a dire la sua e difenderà il quarto posto”.