Buongiorno: "Il panorama di Napoli mi toglie il respiro! Qui si vive di calcio, lo senti subito"

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, nel corso della quale si è soffermato anche sull'impatto con la città, con l'ambiente: “La città è bella, allegra, appassionata: qui si vive di calcio, lo capisci non appena scendi per strada”.

C’è un posto dove Napoli le sembra familiare? “La terrazza di casa, il panorama ti toglie il respiro”.

Un aneddoto napoletano? "Mi piace raccogliere i proverbi in un quaderno: ce ne sono già moltissimi. E provo a farli miei".

Uno? "Ero appena atterrato all’aeroporto, primo giorno in città: oltre al ritardo del volo, ecco l’inconveniente dei bagagli che non arrivano. “Cchiù nera ra mezanotte nun po’ venì”, dice una signora. Ci ho ripensato mentre lasciavo il campo per infortunio contro il Toro due settimane fa".