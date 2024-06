Alvino: "Nessun colpo di scena per Osimhen, la strada ormai è tracciata"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino del futuro di Victor Osimhen: "Al centro dell'attacco al momento c’è Osimhen, ma il nigeriano grazie all’ottimo lavoro fatto dal suo manager Rooberto Calenda sarà lui a scegliere dove andare a giocare. Se si concretizzeranno le sue preferenze di andare a giocare in Premier andrà a giocare lì, se no andrà dove gli dirà di andare il suo agente.

Ormai è una strada tracciata, un discorso iniziato quando il Napoli gli ha rinnovato il contratto, non prevedo colpi di scena. Sento dire ‘Se poi Osimhen non dovesse trovare squadra’, è un’ipotesi che non prendo neanche minimamente in considerazione”.