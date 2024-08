Alvino: "Nessuna visita medica prenotata, è la versione ufficiale del Napoli"

Il Napoli potrebbe chiudere tre acquisti nelle prossime ore: Lukaku, Gilmour e McTominay. Ma per ora non c'è ancora nulla di ufficiale, così come per quanto riguarda le visite mediche da effettuare a Villa Stuart.

A darne l'annuncio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è il giornalista Carlo Alvino: "Fonte ufficiale calcio napoli ad oggi non sono state prenotate visite mediche. Poi arriveranno, lo speriamo tutti, ma ad oggi non c’è niente di prenotato ed è la versione ufficiale".