Alvino non ci sta: "Mancano due rossi, un rigore ed il fallo sull'unica occasione del Bologna!"

"BolognaNapoli considerazione sull’arbitro Pasqua. Mancano due espulsioni. Nega il calcio di rigore a Osimhen in occasione del gol annullato. Non fischia il fallo su Fabian da dove nasce l’unica occasione creata dal Bologna. Arbitraggio in linea con quelli precedenti. Attenzione", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito all'arbitraggio di Pasqua e del VAR Abisso.