Alvino non crede al cambio modulo: "Muteranno mentalità e uomini, così sceglierà Ancelotti"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha detto la sua sul presunto cambio modulo col Milan nel corso della trasmissione Radio Goal: “Mi aspetto cambio di mentalità e di uomini, non di modulo. Le scelte di Ancelotti saranno determinate dalla condizione dei calciatori, non dal modulo. Riassumere il calcio dietro ad un modulo è riduttivo anche per gli allenatori. Ancelotti sa bene come vuole far giocare questo Napoli".