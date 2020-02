Alvino: "Non credete a chi parla di tensione, Napoli sereno grazie al lavoro di ADL!"

Nella giornata di oggi Tuttosport, in un articolo, ha parlato di forte tensione in casa Napoli (Clicca qui). E sembra un po' una risposta quella di Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, che si è così espresso a 'Radio Goal': "La questione multe è cristallizzata al 5 novembre, non ci sono novità, non c'è nulla di particolare. Sono tutte situazioni che ormai i calciatori conoscono bene e non ha impatti sulla vita quotidiana. L'atmosfera intorno al Napoli è serena. Non credete a chi vi racconta il contrario, non c'è nessuna tensione grazie al lavoro della società e di De Laurentiis che sta distendendo i toni".