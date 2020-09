Alvino non ha dubbi: "Domani esordio da titolare per Osimhen"

E' partito il toto-formazione per l'esordio del Napoli a Parma. Tanta curiosità intorno alla scelta di Gattuso per quanto riguarda l'attacco: Osimhen o Mertens? Non ha dubbi il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, che scrive su twitter: "Esordio in Serie A dal primo minuto per Victor Osimhen... io la vedo così".

