Alvino: "Non mi piace questa narrazione, Napoli primo con merito. Sul mercato..."

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Il Napoli andrà al Dall’Ara contro il Bologna da campione d’Italia. Ma la narrazione non mi piace, perché è primo con merito, ha avuto tante assenze. Bologna-Brann? I norvegesi sono una squadra modestissima, non è il Real Madrid. Non creiamo il mostro laddove il mostro non esiste. Italiano ha fatto bene a Firenze e anche al Bologna, dopo Thiago Motta ha anche vinto una Coppa Italia. Quest’anno si sta confermando. Il test di domenica è di altissimo coefficiente di difficoltà. Il Napoli però ha la voglia, la qualità e la determinazione di andare al Dall’Ara per dare un segnale al campionato.

Conte non vuole disequilibrare la squadra. La Champions è un mondo a parte, un altro calcio. Poi c’è la Serie A. In Champions bisogna stare più attenti, bisogna correre di più. Non valgono ranking, monte ingaggi, rose, escono fuori energie inaspettate, lo si vede anche con il Qarabag che ha portato a casa grandi risultati. La voglia del tecnico è quella di fare bene in Europa. Io non penso si possa criticare, sebbene il cammino europeo sia zoppicante. Se non dovesse raggiungere i playoff sarebbe una delusione.

Quello che dice De Laurentiis sullo stadio è da apprezzare, anche con quei modi. In caso contrario, non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto. Sono le parole di un imprenditore di un’azienda che vuole crescere, consolidarsi in Italia per poi farlo anche in Europa.

Su Mainoo al Napoli c’è tanto di vero. Il Napoli cerca un sostituto di Frank Anguissa, che andrà a giocare la Coppa d’Africa. Ci sono anche altri giocatori monitorati, il Piano B e il Piano C, ma questo non vuol dire che si parla di elementi meno forte. Il Napoli a gennaio è orientato a un’operazione per un giocatore in grado di sostituire il centrocampista camerunense”.

