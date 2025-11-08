Scotto: "Conte preferisce Serie A alla Champions. Italiano? Non arrivò per un motivo"

Il giornalista Giovanni Scotto ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero: “Penso che Bologna-Napoli sia il vero big match di questa giornata di campionato. Per il Napoli è un bel banco di prova, è il momento di dimostrare di meritare il primo posto. Conte preferisce la maratona del campionato alla Champions. Però mentre Inzaghi si è abituato al turnover scientifico, Conte ha un processo più lungo, ovvero di portare tutti allo stesso livello.

Tra un mese subentreranno anche Coppa Italia e Supercoppa, si dovranno trovare delle soluzioni. Ad oggi Marianucci è scomparso, Lucca al di là della squalifica sembra fuori dalle rotazioni. Italiano? è stato il più vicino a essere l’allenatore del Napoli prima di Conte. Non è arrivato post Spalletti solo per rispetto nei confronti di Commisso".