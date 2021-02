Alvino: "Non ripetiamo gli errori di 13 mesi fa, Gattuso e ADL si vengano incontro"

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha analizzato la situazione che sta vivendo il Napoli: “Dobbiamo concentrarci sulla qualità della rosa del Napoli. Le sconfitte con Lazio e Verona gridano vendetta, il pareggio col Torino equivale ad una sconfitta. Con lo Spezia in campionato il portiere del Napoli non ha fatto una parata ma non si possono perdere partite così dopo che passi addirittura in vantaggio e con l’uomo in più.

Io non vorrei che si stesse vivendo di nuovo quello che si è vissuto 13 mesi fa con Ancelotti. Si potrebbe fare lo stesso errore. Da questo limbo devono uscire fuori Gattuso e De Laurentiis, venirsi incontro. Sono due uomini forti, il presidente deve apprezzare la poca ipocrisia di Gattuso e andare avanti cercando un compromesso. Il Napoli ha fatto all-in quest’anno spendendo anche tutti quei soldi per Osimhen e non andare in Champions sarebbe una catastrofe che porterebbe a un dimensionamento il prossimo anno”.