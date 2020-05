Alvino: "Non sarà vero calcio, ma ripartenza serve a tutti! Infastidito da questa demagogia..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è così espresso: "Si riprenderà, se si riprenderà, con un protocollo rigido e tutte quelle accortenze necessarie per non far degenerare la situazione contagi. Sarà un surrogato del calcio che conosciamo e al quale eravamo abituato. Ma è un surrogato che serve a tutti, al tessuto socio-economico del Paese. A me dà fastidio la demagogia che viene fatta sul mondo del calcio".