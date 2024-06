Alvino: “Ormai è tutto chiaro per Di Lorenzo, ma c’è un rischio per il Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli: "La situazione Di Lorenzo è ormai chiara. Inutile prendersela con Giuffredi o attaccarlo, le sue parole sono quelle di Di Lorenzo, lui parla per il suo giocatore.

Non ci meravigliamo, ormai lo sappiamo che non ci sono più bandiere nel calcio di oggi. La mia unica preoccupazione è che questa situazione possa portare il Napoli a perderci un po’ di milioni e non sarebbe giusto. Non si può dire che i contratti sono carta straccia, altrimenti saremmo nella giungla e non in un paese civile, ma la volontà e chiara e bisogna prenderla in considerazione. Non viviamo nella giungla ed il Napoli paga tutti profumatamente”.