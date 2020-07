Alvino: "Osimhen? Faccio fatica a pensare possa saltare tutto. Su Under..."

Carlo Alvino, durante la sua trasmissione a Kiss Kiss Napoli, ha così parlato del mercato del Napoli: "Under? Il Sassuolo fa resistenze per Boga ed il Napoli non vuole restare col cerino in mano, come già accaduto in passato. L’uno comunque potrebbe non escludere l’altro. Osimhen? Faccio fatica a pensare che possa saltare tutto”.