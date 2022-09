Alvino: "Osimhen non si è mai sentito in dubbio, sogna da tempo una serata così"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Punto sulla sfrontatezza del Napoli, che non ha nulla da perdere in questo match col Liverpool. Giocare queste partite è il giusto premio per Spalletti, i calciatori e De Laurentiis. Osimhen? Credo che vada in campo. Lui vive per serate così, per griffare le serate di Champions. E' chiaro che bisognerà aspettare fino all'ultimo, ma il nigeriano non si è mai sentito in dubbio. La bravura e la fortuna del Napoli è che se proprio Osimhen non dovesse farcela ci sarebbero Raspadori e Simeone, due sostituti di livello".