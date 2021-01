Alvino: "Osimhen verrà multato, ma cifre che leggiamo fuori da ogni immaginazione!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', soffermandosi sul caso Osimhen: "Il calciatore al momento non è stato multato, il club al momento ha interesse solo per a salute del calciatore. Messosi alle spalle il Coronavirus, cosi da regolamento interno verrà multato. Le cifre riportate fino ad oggi sono fuori da qualsiasi umana immaginazione. C'è un'altra sorta di regolamento non scritto che riguarda lo spogliatoio. All'interno dello spogliatoio c'è un'altra sorta di regolamento non scritto, magari a dire anche 'stasera andiamo a mangiare tutti quanti, tocca a te'".