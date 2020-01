Alvino: "Parole ADL su Diego? Chiare, vengono rigirate perché ormai c'è pregiudizio"

In onda su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino risponde ad un ascoltatore: "Parole di De Laurentiis contro Maradona? l'ultima intervista del presidente è chiara. ADL dice che, dopo essere stati con la donna più bella del mondo, esempio per indicare l'avere Maradona, dopo non c'è più niente. Bisogna sempre rigirare la cosa perché c'è il pregiudizio, ma col pregiudizio queste critiche non hanno valore".