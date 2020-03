Alvino: "Peccato originale della Juve, imposto il rinvio con l'Inter per non giocare a porte chiuse!"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sul caos legato ai rinvii: "Il peccato originale è della Juventus, imponendo alla Lega il rinvio della gara con l'inter che andava giocata a porte chiuse. Poco importa dello spettacolo desolante all'estero, lo spettacolo desolante non è dato dal pubblico ma dalla gestione vergognosa del calcio italiano. Non è per questo che il calcio italiano è poco attrattivo, ma per uno spettacolo desolante che va avanti da 8 anni che ci rende ridicoli con una squadra che in un modo o in un altro vince la stessa squadra, talvolta non con pieno merito. La figuraccia non è data dalle porte chiuse!"