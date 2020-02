Alvino: "Per il Cagliari è la gara della vita, bisogna essere pragmatici. Sulle parole di ADL..."

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: "Per il Cagliari è la partita della vita, il Napoli deve mettere da parte il gioco e fare una partita più pragmatica".

PROBABILE FORMAZIONE - "Credo che in campo rivedremo Allan al posto di uno tra Zielinski e Fabian. In avanti spazio a Mertens"

PAROLE ADL -"Finalmente si parla nell'intervista di De Laurentiis di non far scendere la squadra in campo nel caso continuassero i torti arbitrali. In Italia si continua a mettere la polvere sotto il tappeto, sposo con forza la linea del presidente. C'è un danno morale pazzesco, in Italia manca uniformità di giudizio".