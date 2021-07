Alvino: "Per il rinnovo di Insigne temo l’avvelenamento dell’ambiente"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "I giocatori si devono motivare da soli? Apprezzo molto questa linea, come ho apprezzato molto quella simile di Ancelotti. Quando un calciatore indossa la gloriosa maglia del Napoli, indossata da Diego Armando Maradona, e che rappresenta un popolo e una città che vive di calcio, credo che debba essere motivato a prescindere. Quel passaggio della conferenza stampa di Spalletti è dedicato a quelle partite dove un calciatore deve trovare le motivazioni in sé stesso, perché difronte non ha uno squadrone. Il nuovo tecnico azzurro dice che difronte puoi avere lo squadrone o la squadretta ma l’approccio deve essere sempre lo stesso, cioè gli avversari li devi mangiare indipendentemente dal nome della squadra.

Rosa competitiva? Non sappiamo se questa rosa sarà la stessa a fine mercato, ad oggi questa rosa avrebbe meritato ampiamente la Champions nel girone di ritorno, ma la stessa che ha fallito nel girone d’andata. Resto dall’opinione che l’anno scorso è stata la migliore dell’era De Laurentiis, quindi con qualche tassello da inserire è altamente competitiva per il ritorno in Champions e spero anche per una bella figura in Europa League.

Rinnovo Insigne? Lorenzo avrà risposto a Spalletti che anche lui avrebbe piacere a continuare l’avventura in azzurro, giocare nel Napoli è il suo sogno da bambino. Credo che Insigne ha aperto le porte alla possibilità di restare, è chiaro che la volontà del giocatore e del Napoli sia quella di trovare il giusto riscontro economico che possa accontentare entrambi. E’ una base sulla quale si può lavorare, tempo solamente l’avvelenamento dell’ambiente che è già cominciato con un sentito dire che non risponde a verità. Non è vero che il Napoli vuole dimezzare lo stipendio a Lorenzo, come non è vero che il capitano vuole chissà quanti milioni. Spero che i tifosi stiano fuori da questo chiacchiericcio, forse inventato ad arte da chi non vuole il bene del Napoli.

Richieste per Di Lorenzo? Mi ha sorpreso all’Europeo, ho sempre creduto in questo ragazzo ma sta andando oltre ogni rosa previsione. Il Napoli ha fatto bene a prenderlo dall’Empoli, Di Lorenzo a Napoli sta benissimo e il club ha esercitato l’opzione sul prolungamento del contratto. Mi pare di dire che il Napoli si sente a riparo da qualsiasi scherzetto. Però come ha detto il presidente le offerte saranno tutte prese in considerazione, ma il Napoli ha la parte del manico potendo chiedere per il terzino una cifra monstre. Quindi credo che rimarrà un calciatore del Napoli” .

Ritorno di Bakayoko? E’ una soluzione che fa piacere al calciatore, Bakayoko è stato da Dio a Napoli. Spalletti sa che sarà un mercato difficile per la pandemia, andando sul centrocampista del Chelsea si va su un giocatore che conosce la piazza e che forse potrebbe essere animato da quello spirito di rivalsa verso coloro che l’hanno offeso. Infatti a Napoli, purtroppo, l’anno scorso è stato travalicato il limite tra la critica legittima e le offese personali”.