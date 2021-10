Alvino: "Pochi tifosi al Maradona? Se ho passione cancello tutte le problematiche e corro allo stadio"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Maradona è stato un personaggio non catalogabile, anche nelle cose più semplici. Un compleanno di Diego, un incontro, nascondeva sempre delle sorprese. Amava stupire tutti ed essere sempre protagonista. Ho condiviso tanti 30 ottobre di Diego a Napoli, duravano una settimana e ti interfacciavi con un Maradona sorridente. Era una cosa impagabile.

Mancanza del grande pubblico al Maradona? Ci sono tante concause che contribuiscono al dato mortificante: regole per il Covid, viabilità, costo dei biglietti, etc. Per quanto mi riguarda, con un bel colpo di spugna, partendo dai controlli, e cancello tutto nel nome della passione e corro allo stadio per tifare Napoli. Se si ha voglia, passione, coraggio e disponibilità si annullano tutte quelle problematiche legate allo stadio”.