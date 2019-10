Alvino: "Problema di testa, dopo Liverpool la squadra s'è seduta. Non a caso ADL intervenne"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha analizzato il momento del Napoli: "Napoli con poche idee, che crede poco in se stesso. E' un periodo no e per fortuna arriva la sosta. Certo, ci sono le nazionali, ma è un discorso di testa perchè dopo il Liverpool si sono seduti, si sono sentiti appagati ed i più forti. Quell'ubriacatura europea ha sortito effetti indesiderati e non a caso ADL aveva richiamato tutti all'ordine dopo quella vittoria. Quella vittoria ha creato danni, bisogna ora ritrovarsi ed Ancelotti ha l'esperienza per ritrovare la rotta e lottare per le prime posizioni. Per fortuna c'è tutto il tempo per ritrovare condizione e posizioni".