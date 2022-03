Alvino: "Prossima giornata fondamentale, il Napoli può mettere pressione a Milan e Inter"

"Poi è anche la giornata che procede la sosta e vincere ti permettere di lavorare con più serenità”.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Sabato è la festa del papà, quindi ci vogliono un paio di zeppoline da dare all’Udinese, così la bocca si addolcisce. C’è anche l’ex Marino all’Udinese, non siamo molto accoglienti e le zeppole ci vogliono (ride, ndr.).

Il calendario chi favorisce? Il calendario va analizzato partita per partita, perché questo campionato è stato pieno di sorprese. Il Napoli sa quello che deve fare e deve farlo solo giocando bene per vincere, come dimostra Verona. Il Napoli ha solo la chance di giocare, se lo fa non ce n’è per nessuno, il calendario lo guarderei poco. La prossima giornata è fondamentale, perché il Napoli giocherà per primo e potrà mettere pressione agli avversari. Poi è anche la giornata che procede la sosta e vincere ti permettere di lavorare con più serenità”.