Alvino replica a RadioRai: "Quando Mourinho lasciò l'Inter disse 'solo a Milano può accadere'?"

Polemiche sul commento di Filippo Corsini a Radio Rai circa l'addio tra Spalletti e De Laurentiis: "Solo a Napoli può accadere". Carlo Alvino su Twitter ha replicato così: "Quando Mourinho vinse il triplete con l’Inter e andò via il signor Corsini disse “soltanto a Milano può succedere una cosa simile”? Non credo! Che vergogna questo racconto intriso di stereotipi razzisti… continuiamo a parlarne e a denunciare questi comportamenti, soprattutto (e non solo) quando a farli sono dipendenti della Rai".