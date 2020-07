Alvino ricorda quel precedente felice: "Quando vincemmo la Coppa UEFA battemmo Juve e Bayern"

Sorteggio complicato per il Napoli? Sì, assolutamente, visto che in caso di passaggio del turno con il Barcellona sfiderà una tra Bayern Monaco e Chelsea prima e poi una tra Juventus, Olympique Lione, Real Madrid e Manchester City. Ma Carlo Alvino, noto giornalista, non fa drammi e su Twitter ricorda il passato: "Ma scusate quando abbiamo vinto la Coppa Uefa abbiamo battuto Juve e Bayern o no? E allora...".

