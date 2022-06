Alvino: "Rinnovo Mertens? Non è finita, ma per ora nessuna delle parti va incontro all'altra..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione portieri nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione portieri nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Meret per esprimersi al massimo ha bisogno di sentire su di sé anche la grande responsabilità di essere il titolare. La scelta potrebbe essere quella di dare la maglia di titolare a Meret e un secondo d'esperienza, con qualche anno in più, tipo Sirigu, alle sue spalle. Mertens? Non è finita finché non è finita. Se arriva un passo a testa da parte di Dries e del Napoli tutto si potrebbe riaprire, ma per ora non c'è stato nessun passo in avanti tra le parti".