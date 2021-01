Alvino rivela: "ADL è furioso, il suo è un silenzio rumoroso”

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, si è soffermato sul momento che vive il Napoli.

“Bakayoko in debito d’ossigeno, per due partite può anche riposare. Stessa cosa per Di Lorenzo che è esausto, basta mettere Hysaj a destra e Mario Rui o Ghoulam a sinistra cosi evitiamo equivoci. ADL ha fatto i complimenti ai ragazzi al Mapei Stadium perchè andavano fatti, ma il veleno era negli occhi e nei denti di De Laurentiis che è arrabbiatissimo. Il suo è un silenzio rumoroso e le cose vanno valutate con grandissima attenzione. Meno male che c’è Lozano in questo momento, senza di lui sul quale ti vai ad appoggiare quest’anno cosa avresti fatto? Non ci può essere un gioco focalizzato solo su Lozano”.