Alvino rivela: "Insigne verso la convocazione con l'Az. Può giocare col Benevento"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Canale 8 commentando il recupero di Insigne: "Staff medico e tecnico lavorano almeno per la convocazione contro l'Az Alkmaar, per tenerlo gia pronto. Credo si possa pensare di poterlo vedere a Benevento per la sfida tra fratelli. La convocazione giovedì significherebbe che l'hai recuperato al 100%. Aggiungo che non c'è fretta, il Napoli sta facendo le cose con prudenza".