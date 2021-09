Alvino: "Sarò felice e contento solo quando rivedrò i tifosi delle curve allo stadio"

"Sarò felice e contento quando allo stadio rivedrò i tifosi delle curve al loro posto per incitare la squadra coi loro cori e coi loro striscioni rispettando le regole ma non facendo mancare il loro classico sostegno. Solo allora il Napoli riconquisterà il ruolo di tifoseria numero uno al mondo per passione e competenza". A dirlo a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal è il giornalista Carlo Alvino.