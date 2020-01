Alvino: "Sarri? Si sta montando un caso mediatico su cosa faranno i tifosi azzurri"

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal" in merito alla gara di domani contro la Juventus: "Mi aspetto un Napoli tonico, grintoso e velenoso. Bisognerà trasferire sul campo le idee di Gattuso, ci vuole la partita perfetta".

SERVE CONTINUITA' - "Il Napoli visto contro la Fiorentina era talmente brutto che fare peggio era difficile. Con la Lazio si è vista la voglia dei calciatori di tenere alla maglia azzurra. Mi aspetto continuità di prestazione, servono i nervi d'acciaio in partite del genere. La Juve soffre in difesa, non si deve essere rinunciatari".

MERCATO - "Gattuso ha dato un messaggio chiaro in conferenza: ci sono azzurri nel mirino di altri club, e questi non possono estranearsi dalle voci di mercato. Dal primo di febbraio, chi è un giocatore del Napoli deve concentrarsi solo alla causa azzurra".

SARRI - "Si sta montando tutto un'attesa mediatica. Il tifoso del Napoli non ha bisogno di suggerimenti su come deve comportarsi"