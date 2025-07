Alvino: “Sereni e ottimisti per il mercato! Il Napoli sa quello da fare, come e quando farlo”

Carlo Alvino è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Teleclubitalia: “Bisogna essere sereni e ottimisti in vista di questo mercato appena iniziato. Il Napoli sa quello che vuole fare, sa come lo vuole fare e sa quando lo deve fare. Quindi sereni, perché siamo in ottime mani, e ottimisti, perché tutti gli indicatori sono positivi. Quando parlo di indicatori dico la posizione economica del nostro club, che permette al Napoli di andare su giocatori di assoluta qualità e di primissima fascia. Oltre a questi indicatori di tipo economico ci sono quelli che vedono il Napoli come una calamita che attrae in maniera incredibile ed entusiasta tutti quelli che sono avvicinati a questo club.

Quindi un ottimismo di sapere che alla fine della campagna acquisti e cessioni questa rosa, che sarà consegnata nelle sapienti mani di Antonio Conte, sarà altamente competitiva, capace di difendere nel miglior modo possibile lo scudetto appena conquistato e sarà sicuramente in grado di fare una bella figura anche in Europa. La serenità ci deve accompagnare a noi tutti durante questo mercato, che non sarà facile. Ci saranno azioni disturbatrici da parte di terzi, come spesso accade quando il Napoli è impegnato nelle sue trattative. Ripeto bisogna essere ottimisti, perché l’operazione De Bruyne, che nessuno avrebbe data per certa, ci testimonia che il Napoli è capace di fare anche colpi di questa natura. Quindi sereni e ottimisti perché a fine campagna acquisti e cessioni avremo un Napoli ancora più forte di quello appena laureatosi campione d’Italia”.