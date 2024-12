Alvino sicuro: "Juan Jesus farà un partitone! Conte sceglie, chi può dare suggerimenti?"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia commentando i temi del giorno in casa Napoli: "Questa sera a pieni polmoni, forza Napoli e forza Juan Jesus. Perché il tifoso del Napoli per definirsi tale supporta, aiuta, è un tifoso che è vicino a questa squadra e a coloro i quali vestono la gloriosa maglia azzurra.

E viene semplice dire forza Napoli e forza Juan Jesus, senza se e senza ma. Dà fastidio quell’accompagnamento con una smorfia. ‘E però, e chissà, e Rafa Marin di qua e Olivera di là’… Ha deciso per il meglio lui e solo lui, Antonio Conte, la persona deputata a farlo meglio di chiunque altro. Per conoscenza, per capacità, per professionalità. Chi si può mai permettere di dare suggerimenti ad Antonio Conte, vivendo dall’esterno il calcio? È presunzione, oppure è altro. Con il supporto dei veri tifosi del Napoli che amano questi colori e questa maglia, domani Juan Jesus farà un partitone”.