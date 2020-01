Alvino sicuro: "Organico già forte al quale sono stati aggiunti 2 calciatori forti"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato: "Il ritorno di Sarri è un ingrediente che rende ancor più succulenta questa partita. Il Napoli deve pensare a se stesso, la speranza di tutti è che la gara di Coppa Italia con la Lazio abbia dato quella carica per iniziare anche in campionato una risalita che deve essere in linea con la forza di questa rosa. Quest'organico, già di per sé forte, sono stati aggiunti due calciatori forti come Lobotka e Demme. Tutto fa pensare che il Napoli possa fare un girone di ritorno da protagonista".