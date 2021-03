Alvino: “Silenzio stampa nato per mettere la museruola a Gattuso”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. “Aspetterei la fine di questo campionato per valutare il futuro di Gattuso, ci sono stati troppi alti e bassi. Tutto quello che è accaduto ha un suo perché e purtroppo non esiste il tasto reset nel calcio. Fermo restando che gli alibi sono numerosissimi, il calcio è legato ai risultati. Il silenzio stampa in casa Napoli nasce per mettere la museruola ad un Gattuso. In quel momento il tecnico pensava ed esternava nello stesso momento. Non c’era riflessione tra pensieri e parole. Dopo però il silenzio stampa è diventato un rito scaramantico perchè da quel silenzio il Napoli non ha più fallito una partita”.