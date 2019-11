Alvino smentisce: "Ancelotti non pensa al cambio di modulo, ma ad un cambio di uomini"

Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, ha rivelato alcune notizie sulle voci di un cambiamento nell'assetto del Napoli, nel suo intervento a Radio Goal: "Ancelotti non pensa al cambio di modulo, ma ad un cambio di uomini. In campo, a partire da Milan-Napoli, ci andrà soltanto chi se la sente. In primis mentalmente e poi fisicamente. Queste saranno le discriminanti per scegliere la formazione. E farà scelte di uomini. Ma non è una caccia al colpevole".