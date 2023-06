Alvino: “Sousa? Piace ad ADL, ma aspetterei. Occhio ai francesi non solo come tecnici"

"Giuntoli resta un tesserato del Napoli fino al 2024 con uno stipendio importante e con un raggio d’azione molto limitato".

Nel corso di ‘Radio Goal della Domenica’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “De Laurentiis ama stupire e in questo percorso che porterà a breve all’ufficializzazione del nuovo allenatore ci sta tutto e il contrario di tutto. Ci sono le telefonate, la lista dei 40 nomi, gli incontri, le cene; io non mi faccio depistare e non mi appassionano gli incontri vis a vis. Fino a questo a momento ce ne sono stati ufficialmente tre: con Spalletti, con Garcia e con Paulo Sousa. Da questi incontri non detto che uscirà il nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis è un amabile intrattenitore anche a tavola e non parla solo di calcio. Il presidente ama anche crearsi delle amicizie al di là dei tesserati del Napoli. Io resto in attesa, magari a questi nomi, come Paulo Sousa, improvvisamente se ne aggiunge un altro e allora tutto quello che è stato raccontato viene sconfessato. 15 giorni fa il sentire comune dava Giuntoli alla Continassa e Italiano sulla panchina del Napoli. Quindi andiamoci con i piedi di piombo anche con Paulo Sousa.

ADL sa già chi scegliere come nuovo allenatore? De Laurentiis ha chiesto tante informazioni, ha un identikit ben preciso in base al quale ha una serie di nomi. Da questi nomi sono iniziati i sondaggi, le telefonate e gli incontri. Di certo Paulo Sousa ce l’ha il physique du role dell’allenatore che può piacere a De Laurentiis, io però aspetto.

Allenatori francesi? Io so che De Laurentiis ha un occhio particolare non solo sui tecnici transalpini ma anche sul campionato francese, lo guarda spesso.

Futuro di Giuntoli? Giuntoli resta un tesserato del Napoli fino al 2024 con uno stipendio importante e con un raggio d’azione molto limitato. De Laurentiis sui contratti non deroga e pretende il loro rispetto, questo vale per chi è sotto contratto e per le società che vanno a dare fastidio o a cercare di contattare chi è sotto contratto. L’atteggiamento di questi club non è tollerato da De Laurentiis”.