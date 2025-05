Ferrara: "Non me l'ha detto Conte, ma ho una sensazione sul suo futuro"

vedi letture

L'ex azzurro Ciro Ferrara, grande amico di Conte, ha parlato a Dazn del futuro del tecnico del Napoli: "Da diverso tempo dico, e non ho informazioni dirette da parte sua che non me le darebbe neanche sotto tortura, ma penso che Conte rimarrà comunque al Napoli indipendentemente da quello che sarà il risultato finale e i rapporti con la società. Cose che comunque dovranno affrontare".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).