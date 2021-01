Alvino: “Spero che Gattuso non si complichi la vita. Il 4-3-3 è come la coperta di Linus"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Carlo Alvino è intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gattuso ritorna al 4-3-3? Credo che il Napoli è stato costruito da Gattuso con l’idea di avere Osimhen come terminale del 4-2-3-1. Fin quando Osimhen è stato bene abbiamo visto, ad esempio con l’Atalanta, di cosa era capace di fare il Napoli. Il nigeriano non è ancora recuperato del tutto e quindi il Napoli può pensare di cambiare sistema di gioco. Gattuso poteva farlo già dopo l’infortunio di Osimhen mentre non l’ha fatto e il Napoli ha avuto un cammino altalenante. Spero che il Napoli faccia come Linus con la coperta e quindi non andandosi a complicarsi la vita. Sia Mertens che Osimhen sono lontani da quelli che conosciamo e quindi Gattuso deve fare di necessità virtù. Il calcio si fa sul chi sono e non sul chi ero e sul curriculum, Ancelotti docet.

Confronto con la squadra? Credo che avvenga quotidianamente, guai se non fosse così. Lo spogliatoio del Napoli è molto vivo, non è un mistero che ci siano discussioni frequenti. Ben venga tutto ciò e si arrivi a una mediazione già da giovedì. Comunque fino ad oggi non ci sono spifferi che danno la certezza del cambio di modulo, credo che un ritorno all’antico potrebbe generare sensazioni positive in tutto l’ambiente a cominciare dalla dirigenza”.