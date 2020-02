Alvino sta con Lozano: "Non m'iscrivo al partito di chi l'ha già bocciato"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Gattuso piacciono molto le coppie. Nel gioco delle coppie, avendo preso Politano come alternativa di Callejon, Lozano diventa l'alternativa di Insigne a sinistra. Il Lozano versione Gattuso è un Lozano inutilizzato, o per meglio dire utilizzato nei minuti finali in cui non veniva messo in condizione di fare quello che sa fare. Il Napoli ha investito tanto su di lui, deve essere messo in condizione di dare il meglio. Con il clima che sta tornando sereno sarà più facile inserirsi per lui. Non mi iscrivo al partito di chi l'ha già bocciato. So che Lozano è forte, come lo sa tutto il Napoli".