Alvino su Dybala: "L'interesse del Napoli c'è, nonostante le smentite di facciata"

Nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Il Napoli è in Champions e consegnerà una squadra competitiva a Spalletti. Ed è giusto provarci per giocatori importanti. L'interesse per Dybala c'è, nonostante le dichiarazioni di facciata che fanno parte del gioco. ADL a Dimaro? Lui è l'imprevedibilità in persona, ma dovrebbe arrivare tra domani e dopo domani. Nella sua imprevedibilità può starci tutto, anche il colpo di teatro con Mertens".