Alvino su Koulibaly: "Grandi club su di lui ma la sua famiglia è innamorata di Napoli"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli ed il futuro di Koulibaly: "Io immagino che su Kalidou ci siano delle discussioni in atto, tra il Napoli e l'entourage, e non è un mistero. Immagino che il giocatore sia nel mirino di grandi club, appetito un po' ovunque, ma so anche che Kalidou a Napoli si è integrato alla grande, parlo di lui, la sua signora ed i familiari, la vivono questa città e ne sono innamorati".