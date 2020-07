Alvino su Koulibaly: "Il Napoli non ha l'acqua alla gola, è evidente che Kalidou stia bene..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di De Laurentiis, e l'operato sul mercato del club azzurro, ponendo in particolare l'attenzione su Koulibaly: "Sappiamo che la bottega del Napoli è molto cara, ma il Napoli deve fare delle valutazioni e non può restare con il cerino in mano. Koulibaly, a lordo, guadagna 15 mln di euro all'anno, visto che si parla di soldi bisogna fare impressione. E' evidente che il giocatore sta bene a Napoli, si è integrato in una maniera straordinaria, se arriva un'offerta importante è giusto che Koulibaly la tenga in considerazione, ma allo stesso il procuratore dovrebbe obbligare il club ad accontentare o avvicinarsi alla cifra che cerca il Napoli per liberarlo. Il Napoli non ha acqua alla gola o pezze sul sedere, ha una situazione economico-finanziaria solida, tra le migliori in Italia e Europa".