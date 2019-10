Alvino su Mertens e Callejon: "Se vogliono arricchirsi in Cina, fa bene il Napoli a non rincorrerli"

Carlo Alvino, noto giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Mertens e Callejon? Chi va dietro alla Cina va dietro a una chimera. Se a me dessero tanti soldi in più in un paese lontano, in cui non riesco ad integrarmi, lo farei soltanto per una valutazione economica. Se Mertens e Callejon hanno nella loro idea professionale di arricchirsi con un ingaggio inimmaginabile fanno bene ad esaudire il loro desiderio e fa bene il Napoli a non rincorrere chi mette il denaro davanti a tutto".